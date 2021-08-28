Экс-игрок «Динамо» разочарован переходом Рамоса в «ПСЖ»

Защитник лондонского «Челси» Тиагу Силва поделился мнением о переходе защитника Серхио Рамоса в «ПСЖ».

Парижский клуб заполучил 35-летнего испанца бесплатно, так как у футболиста закончился контракт с мадридским «Реалом».

«Ничего не имею против Серхио Рамоса, но когда ему предложили двухлетний контракт, он был того же возраста, что и я в прошлом году. Так что это меня очень огорчило. Мой уход из «ПСЖ» — это страница, которая, безусловно, перевернута, но в то же время я много думаю об этом, много размышляю обо всем, что произошло.

Думаю, что мог сделать для команды еще что-нибудь. Потому что я провел в «ПСЖ» не 8 дней и не 8 месяцев. Это были 8 лет, в которых было много побед, много работы, чтобы иметь возможность измениться и вывести «ПСЖ» на тот уровень, на котором он находится сегодня.

Я хочу, чтобы «ПСЖ» выигрывал, потому что клуб заслуживает всяческого уважения. Но в свете того, как все обернулось, у меня есть чувство печали, и чувствую, что все можно было сделать по-другому», — приводит слова Силвы ESPN.

Тиагу Силва в 2005 году числился игроком московского «Динамо», но не сыграл за бело-голубых ни одного матча из-за найденного у него туберкулеза.

Бразилец перебрался в «Челси» в августе прошлого года. До этого футболист провел восемь лет в «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» объявил о переходе экс-защитника и капитана мадридского «Реала» Серхио Рамоса.