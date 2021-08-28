Российского триатлониста отстранили после обвинения в манипуляции с кровью

Российский триатлонист Владимир Турбаевский отстранен от соревнований после решения антидопингового отдела Спортивного арбитражного суда (CAS), признавшего его виновным в нарушении антидопинговых правил в связи с отклонениями показателей в биологическом паспорте. Об этом сообщает сайт Международного союза триатлона (World Triathlon).

Как отмечается, допинг-пробы крови спортсмена, взятые в июне и июле 2014 года, а также в августе 2020 года, указывают на манипуляции с кровью. В частности, три образца являются патогномоничными для использования и последующего прекращения приема стимуляторов или недавнего переливания крови.

Все результаты спортсмена в период с 7 июня 2014 года по 31 декабря 2017 года и с 19 августа 2020 года по 6 января 2021 года будут аннулированы. Также россиянин должен выплатить штраф в размере $1100.

Турбаевскому 37 лет, он является чемпионом мира 2007 года в эстафете, двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2007, 2017 - эстафета).

Ранее сообщалось, что участник Олимпийских игр в Токио российский триатлонист Игорь Полянский сдал положительный допинг-тест.