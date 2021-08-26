Салихова раскритиковала тренера «Спартака» Виторию

Зарема Салихова, жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала наставника красно-белых Руя Виторию, передает «Чемпионат.com».

«Он неконкурентноспособен ни в Европе, ни в России. Чемпион Португалии отправился в Саудовскую Аравию. Для меня вопрос закрыт. Я не присутствую на матчах при данном тренере. Все происходящее — ответственность беглого спортивного директора», — заявила Салихова.

В матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» проиграл «Сочи» со счетом 1:2.

Счет в матче открыл игрок красно-белых Роман Зобнин. Через шесть минут Максим Барсов счет сравнял. Победный мяч в составе черноморской команды забил Артур Юсупов.

Российская премьер-лига. 6-й тур

«Спартак» — «Сочи» — 1:2

Голы: 1:0 — Зобнин, 60; 1:1 — Барсов, 66, 1:2 — Юсупов, 72.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занимает девятое место, набрав семь очков.