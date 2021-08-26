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Россия вышла в полуфинал чемпионата мира по пляжному футболу

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Сергей Фадеичев/ТАСС

Сборная России обыграла национальную команду Испании в матче 1/4 финала чемпионата мира по пляжному футболу.

Встреча завершилась со счетом 4:2.

В составе российской команды точными ударами отметились Андрей Котенев, Борис Никоноров, Алексей Макаров и Артур Папоротный. За Испанию отличились Эдуард и Антонио.

В полуфинале россияне сыграют со сборной Швейцарии, которая разгромила Уругвай со счетом 10:1.

На групповом этапе Россия в дополнительное время обыграла команду США (5:4), а также одержала победу над Парагваем в серии пенальти 4:4 (5:4) и Японией (7:1). В активе хозяев турнира шесть набранных очков, столько же у сборной Японии, но разница забитых и пропущенных мячей позволила россиянам возглавить группу А.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее сборная России в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по пляжному футболу одержала крупную победу над командой Японии со счетом 7:1.

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