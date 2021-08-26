Тихонов жестко раскритиковал Губерниева: просто болван

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов жестко раскритиковал известного журналиста и комментатора Дмитрия Губерниева, передает «Спорт-Экспресс».

По мнению именитого спортсмена, поведение телекомментатора неприемлемо.

«Дмитрий просто болван, он всегда перегибает. Губерниев потерял все рамки приличия, его уже давно пора выгнать с телевидения. Если его уволят, то он не сможет найти себе новое место работы», — заявил Тихонов.

Ранее Губерниев заявил, что украинским паралимпийцам приказали уйти с церемонии открытия Паралимпиады-2020 в Токио, чтобы не сидеть рядом с российскими спортсменами. Журналист сообщил, что паралимпийцы двух стран расположились рядом друг с другом на Олимпийском стадионе в японской столице, где проходит мероприятие. Позднее эта информация была опровергнута.

Всего в церемонии приняли участие 183 сборные. Российская команда прошла 30-й. Знаменосцами Паралимпийского комитета России (ПКР) стали десятикратный чемпион мира по легкой атлетике в беге на короткие дистанции Андрей Вдовин и двукратная чемпионка Паралимпиады в беге на 1 500 метров Елена Паутова.