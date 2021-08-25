«Монако» вылетел из Лиги чемпионов из-за автогола

«Монако» в ответном матче квалификации Лиги чемпионов сыграл вничью с донецким «Шахтером» со счетом 2:2.

Счет в матче открыл нападающий монегасков Виссам Бен Йеддер. Он же удвоил преимущество своего клуба. На 74-й минуте игрок «Шахтера» Марлос отыграл один мяч, что позволило донецкой команде перевести игру в дополнительное время, где на 114-й минуте Рубен Агилар оформил автогол. Встреча проходила на стадионе «Металлист» в Харькове (Украина).

Таким образом, «Шахтер» вышел в финальную часть Лиги чемпионов УЕФА. Первая встреча между командами в Монако завершилась минимальной победой донецкого клуба.

В предыдущем квалификационном раунде монегаски выбили пражскую «Спарту» с общим счетом 5:1 (2:0, 3:1). «Шахтер» в прошлом раунде по сумме двух встреч обыграл бельгийский «Генк» с общим счетом 4:2 (2:1, 2:1).

Лига чемпионов. Квалификация. Финальный раунд.

«Шахтер» — «Монако» — 2:2

Голы: 0:1 — Бен Йеддер (18), 0:2 — Бен Йеддер (39), 1:2 — Марлос (74); 2:2 — Агилар (автогол), 114.

Ранее главный тренер донецкого «Шахтера» Роберто Де Дзерби ответил на вопрос — есть ли у него отдельный план по нейтрализации российского полузащитника Александра Головина в ответном матче с «Монако» в квалификации Лиги чемпионов.