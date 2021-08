Брат владельца «ПСЖ» высмеял предложение «Реала» по трансферу Мбаппе

Шейх Халифа бин Хамад Аль-Тани, который является братом владельца «Пари Сен-Жермен» Тамима бин Хамада Аль-Тани, высмеял предложение мадридского «Реала» по трансферу нападающего французского клуба Килиана Мбаппе.

Ранее «Королевский клуб» предложил за футболиста €160 млн, однако «ПСЖ» отклонил предложение.

«Если вас устраивает цена, то свяжитесь с нами. В противном случае заканчивайте сезон с гольфистом», — написал катарский эмир в Twitter, намекая на вингера Гарета Бэйла, который является поклонником гольфа.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

В качестве футболиста сборной Франции он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России.

Ранее сообщалось, что Мбаппе отклонил более трех предложений о продлении контракта с «ПСЖ», который истекает летом 2022 года.

If you agree to the specified price.. contact us..



Or complete the season with the golfer