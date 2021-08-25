В честь бывшего игрока сборной Испании назвали новый вид динозавра

В честь экс-игрока «Барселоны» и сборной Испании Андреса Иньесты назвали новый вид динозавра. Об этом сообщает As.

Группа палеонтологов обнаружила в испанском Бургосе ископаемые следы ранее не описанного динозавра. У найденного животного было четыре когтя, тогда как для этого типа характерны только три. Вид получил название Iniestapodus burgensis (бургальская нога Иньесты).

Как шутливо объяснили исследователи свой выбор названия, у обоих «твердые, элегантные, изящные, хорошо обозначенные шаги мирного характера».

Иньеста выступал за «Барселону» с 2002 по 2018 год, сыграл более 650 матчей, стал девятикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, шесть раз выиграл Кубок Испании. На текущий момент Иньеста защищает цвета японского клуба «Виссел Кобе». Футболист шесть раз попадал в команду года Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее сообщалось, что Мадридский «Реал» обратился к «Пари Сен-Жермен» с официальным запросом по поводу трансфера нападающего Килиана Мбаппе.