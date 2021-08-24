Карпин — об изменениях в штабе сборной России: РФС пригласил тех, с кем нам будет комфортно работать

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал изменения в тренерско-административном штабе национальной команды.

«РФС учел наши пожелания и пригласил в штаб людей, с которыми нам будет комфортно работать. Скажу честно, нам были нужны люди, которым не потребуется время на адаптацию, так как у нас его нет», — приводит слова Карпина пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ранее стало известно, что тренерско-административный штаб сборной России пополнило 12 человек.

При этом национальную команду покинули врач Эдуард Цгоев, физиотерапевт Серхио Габриэль де Сан Мартин, массажист Николай Ларин, старший офицер безопасности Дмитрий Виноградов, офицеры безопасности Михаил Павлов и Роман Белоусов, администратор Виктор Зинченко и фотограф Константин Рыбин.

Первый матч под руководством Валерия Карпина сборная России проведет 1 сентября. В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне сыграют в Москве с командой Хорватии.