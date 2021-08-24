Тренерско-административный штаб сборной России пополнило 12 человек

В тренерско-административном штабе сборной России произошли изменения, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Штаб национальной сборной пополнили ассистент тренера по физподготовке Хуан Жозе Солла Агуар, физиотерапевты Карлос Алонсо Калвар и Хуан Антонио Мартинес Фернандес, врачи Михаил Вартапетов, Владимир Хайтин и Константин Моденов, массажист Павел Скорик, старший администратор Даниил Потапов, аналитик Сергей Емин, администратор Эдуард Шубин и руководитель пресс-службы Самвел Авакян. Начальником команды назначен Сергей Куличенко.

Сборную России покинули врач Эдуард Цгоев, физиотерапевт Серхио Габриэль де Сан Мартин, массажист Николай Ларин, старший офицер безопасности Дмитрий Виноградов, офицеры безопасности Михаил Павлов и Роман Белоусов, администратор Виктор Зинченко и фотограф Константин Рыбин.

Первый матч под руководством Валерия Карпина сборная России проведет 1 сентября. В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне сыграют в Москве с командой Хорватии.

Ранее президент РФС Александр Дюков прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост тренера сборной России по футболу.