Акция протеста против Паралимпиады проходит у Олимпийского стадиона в Токио

Сотни жителей Токио собрались у Олимпийского стадиона, где в настоящее время проходит церемония открытия летних Паралимпийских игр — 2020, сообщает ТАСС в Telegram.

По информации агентства, около 30-40 человек участвуют в акции против проведения соревнований. Они недовольны тем, что Игры не отменили, несмотря на всплеск заболеваемости коронавирусом.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия Паралимпиады.

Всего в мероприятии примут участие 183 сборные. Российская команда пройдет 30-й. Знаменосцами Паралимпийского комитета России (ПКР) станут десятикратный чемпион мира по легкой атлетике в беге на короткие дистанции Андрей Вдовин и двукратная чемпионка Паралимпиады в беге на 1 500 метров Елена Паутова.

В соревнованиях примут участие 242 спортсмена из России. Они выступят в 19 видах спорта из 22.

Летние Паралимпийские игры — 2020 пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года в японской столице. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступит под названием RPC (Паралимпийский комитет России), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что на открытии Паралимпийских игр в Токио пронесут флаг Афганистана в знак солидарности.