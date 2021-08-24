Назван главный арбитр матча РПЛ «Зенит» — ЦСКА

Арбитр Сергей Иванов назначен главным судьей центрального матча шестого тура чемпионата России между петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) в Telegram.

Помогать Иванову будут лайнсмены Роман Усачев и Валерий Данченко. Резервным судьей назначен Алексей Матюнин. За систему видеопомощи арбитрам (VAR) будут отвечать Павел Кукуян и его помощник (AVAR) Алексей Воронцов. Инспектор матча — Игорь Синер.

Встреча между «Зенитом» и ЦСКА пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» 26 августа. Начало — в 20.45 мск. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

После пяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит», набравший 11 очков, занимает второе место в турнирной таблице первенства. В последнем матче сине-бело-голубые сыграли вничью с «Уфой» (1:1).

ЦСКА с девятью баллами располагается на шестой строчке. В четвертом туре армейцы одержали победу над грозненским «Ахматом» (2:0).

Ранее «Уфа» выразила недовольство работой Иванова в матче первого тура чемпионата России против ЦСКА.