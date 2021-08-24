Глава РФС заявил об отсутствии в России тренерской школы

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил об отсутствии в стране тренерской школы.

«Если говорить о школе как о некоем институте – это может быть искусство, наука, — школа предполагает, наверное, предполагает какое-то количество последователей тех или иных идей, подходов, философии, убеждений, принципов», — сказал функционер в эфире телеканала «Россия 24».

Глава РФС отметил, что в России много хороших тренеров, однако они не действуют и верят в какую-то одну философию. Дюков добавил, что организация старается исправить ситуацию. Он напомнил о создании Академии РФС, в рамках которой разработаны десятки программ по подготовке специалистов.

12 из 16 клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) тренируют российские специалисты. Иностранцы возглавляют московские команды «Динамо» (Сандро Шварц, Германия), «Локомотив» (Марко Николич, Сербия), «Спартак» (Руй Витория, Португалия), а также тульский «Арсенал» (Дмитрий Парфенов, Украина).

Ранее РФС объявил дату голосования по формату РПЛ и лимиту на легионеров.