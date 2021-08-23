Футболист «Спартака» может продолжить карьеру в «Лионе»

Защитник московского «Спартака» Самюэль Жиго может продолжить карьеру во французском «Лионе». Об этом сообщает журналист Игнасио Женуарди в своем Twitter.

Жиго перешел в столичный клуб в июле 2018 года из бельгийского «Гента» за восемь миллионов евро.

В минувшем сезоне 27-летний француз принял участие в 27 матчах за «Спартак» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу.

В сезоне 2021/22 он провел шесть матчей за команду, записав на свой счет автогол.

По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Жиго составляет 11 миллионов евро. Его контракт с красно-белыми рассчитан до 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Спартак» планирует заработать на продаже французского защитника Самюэля Жиго в туринский «Торино» пять миллионов евро. Кроме того, красно-белые хотят включить в возможную сделку пункты о бонусах для клуба в случае дальнейшей перепродажи и достижений футболиста в итальянской команде.