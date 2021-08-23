Президент «Урала»: я за лимит, здесь нужна стабильность

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов прокомментировал предложение отказаться от лимита на легионеров в Российской премьер-лиге.

«Я за то, чтобы оставили лимит по схеме 8+17. Обязательно доиграли по ней сезон и продолжили дальше. Здесь нужна стабильность. Надо всем сесть и договориться: несколько лет к этому вопросу не возвращаемся. Только при этом условии поймем, насколько срабатывает это решение. Но у нас каждые два года бросаются в крайности.

Выступила сборная России хорошо на домашнем чемпионате мира – кричим, что лимит надо сохранять. Проиграла сборная на чемпионате Европы – тут же требуем отменять. Этими метаниями мы ничего не добьемся.

Мы должны создавать условия, чтоб играли российские футболисты, свои воспитанники. У нас в Екатеринбурге мини-футбольная команда вообще без иностранцев! Только свои играют, и ничего страшного – чемпионами стали, в Лиге чемпионов будут выступать», — приводит слова Иванова «Советский спорт».

Сейчас в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит «8+17», при котором в заявке команды на сезон может быть не больше восьми иностранцев, при этом все они могут появляться на поле одновременно.

Ранее сообщалось, что президент РФС Александр Дюков сообщил, что организация хочет отказаться от лимита на легионеров.