Экс-защитник сборной России назвал лучшего форварда РПЛ

Бывший защитник московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников оценил игру Федора Смолова в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» (2:1).

«На мой взгляд, Федор сейчас лучший нападающий в РПЛ. Он находится в очень хорошей форме. Мне понравилось высказывание Карпина. Он вызывает в сборную тех, кто на данный момент сильнее.

Многие задают вопросы про Тюкавина, Терехова. Но они сейчас лучшие. По этим футболистам у меня вообще нет вопросов. Вопросы должны быть к тем ребятам, кто находится не в очень хорошей форме и кого не вызвали», — приводит слова Сенникова «Советский спорт».

В матче с «Краснодаром» смолов отметился дублем. В нынешнем сезоне РПЛ форвард принял участие в пяти встречах, в которых забил пять мячей и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата. Ближайшие преследователи — Александр Ерохин («Зенит»), Сердар Азмун («Зенит»), Даниил Фомин («Динамо») и Гамид Агаларов («Уфа»), у которых по четыре гола.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев иронично высказался об игре форварда московского «Локомотива» Федора Смолова.