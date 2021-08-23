Дворкович назвал основного форварда сборной России на отбор к чемпионату мира

Бывший председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу 2018 года Аркадий Дворкович поделился мнением об основном нападающем сборной России на матчах отборочного этапа мундиаля-2022 в Катаре.

«По уровню самоотдачи Смолов сегодня основной нападающий сборной. Состав определяет главный тренер. Однако думаю, (главный тренер сборной Валерий) Карпин сегодня положительно оценил его игру», — цитирует Дворковича «РБК-Спорт».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Смолов принял участие в пяти матчах, в которых забил пять мячей.

В сентябре в рамках отбора к чемпионату мира — 2022 в Катаре сборная России сыграет с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (7 сентября, Волгоград).

Ранее бывший тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал отсутствие нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы и форварда московского «Спартака» Александра Соболева в списке игроков, которые вызваны для подготовки к предстоящим матчам сборной России.