Известный футболист лишился водительских прав за вождение в нетрезвом виде

Полузащитник «Антверпена» Раджа Наингголан был лишен водительских прав на 15 дней за превышение скорости, сообщает Het Nieuwsblad.

По информации СМИ, Наингголан ездил на машине по центру Антверпена со скоростью около 100 км/ч. Отмечается, что его проверили на алкотестере и он дал положительный результат.

Наингголан перешел в «Антверпен» 15 августа. Соглашение рассчитано на два года.

33-летний футболист в минувшем сезоне выступал за «Кальяри» на правах аренды. Бельгиец сыграл в 22 матчах чемпионата Италии, забив один мяч. Летом он вернулся в «Интер», но расторг контракт с клубом и получил статус свободного агента.

За всю карьеру Наингголан провел 425 матчей, в которых забил 52 мяча и сделал 38 результативных передач.

Ранее рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) прокатился по ночным улицам Нижнего Новгорода на бронетранспортере. В сети появилось соответствующее видео. Музыкант также опубликовал ролик на своей странице в Instagram.