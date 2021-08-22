Владелец «Лестера» арендовал казино, чтобы игроки отметили победу в Суперкубке Англии

Владелец «Лестера» Айяватт Шриваддханапрабха арендовал казино после победы команды над «Манчестер Сити» (1:0) в матче за Суперкубок Англии. Об этом сообщает The Sun.

Заведение было снято для того, чтобы футболисты и тренерский штаб смогли отметить там завоевание трофея. Как сообщает источник издания, форвард Джейми Варди выиграл в казино £30 тыс.

Организация празднования обошлась владельцу в £200 тыс.

Ранее сообщалось, что «Лестер» одержал победу над «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии.

По итогам прошлого сезона «Лестер» стал обладателем Кубка Англии. В финале команда одержала победу над лондонским «Челси» со счетом 1:0.

«Манчестер Сити» стал победителем Английской премьер-лиги (АПЛ). Команда под руководством Хосепа Гвардиолы набрала 86 очков. «Горожане» опередили на 12 баллов «Манчестер Юнайтед».

Футбол. Суперкубок Англии

«Лестер Сити» (Лестер) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 1:0

Голы: 1:0 — Ихеаначо, 89.