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Экс-тренер «Манчестер Сити» заявил, что футбол в чемпионате Испании — позор

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Reuters

Главный тренер испанского «Бетиса» Мануэль Пеллегрини после матча с «Кадисом» (1:1) в чемпионате Испании раскритиковал постоянные остановки в играх Ла Лиги.

«Нужно приложить совместные усилия с судьями, тренерами и футболистами, чтобы Ла Лига не была таким позором. Ранее нам на собрании судей сказали, что испанская лига является самой медленной в Европе.

Люди не получают от нас шоу. Так много времени уходит вхолостую, такое количество симуляций. Это позор. А люди платят деньги за билет, — приводит слова специалиста Goal.com.

В первом туре «Бетис» сыграл вничью с «Мальоркой» (1:1). В следующем туре команде предстоит провести матч с мадридским «Реалом» . Встреча состоится 28 августа, начало – в 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что фаншоп «Реала», который находится на стадионе «Сантьяго Бернабеу», был ограблен.

19 августа группа преступников въехала на автомобиле в фасад здания, где располагается официальный магазин «сливочных». Неизвестные скрылись после того, как заполнили формой королевского клуба три машины.

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Футбол. Чемпионат Испании
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