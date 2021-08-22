Учениц Тутберидзе назвали фаворитками Олимпийских игр — 2022

Бывший американский Адам Риппон заявил, что чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева завоюет золото на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Думаю, сейчас можно сказать, что фаворит медального розыгрыша — Россия. Вопрос в том, кого из россиянок мы там увидим.<...> Я считаю, что Камила Валиева — фаворит на золото Олимпиады», — сказал Риппон в подкасте Полины Эдмундс.

Также бывший спортсмен считает, что серебро достанется россиянке Алене Косторной, а бронза — Анне Щербаковой.

Все три фигуристки являются ученицами российского тренера Этери Тутберидзе. Валиева стала чемпионкой мира среди юниоров 2020 года. Косторная завоевала золото чемпионата Европы 2020 года в Граце. Также она является победительницей финала Гран-при, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата России.

Щербакова завоевала золото чемпионата мира 2021 года в Стокгольме в одиночном катании и заняла первое место на командном первенстве мира в японской Осаке в составе сборной России. Фигуристка является трехкратной чемпионкой России, серебряным призером чемпионата Европы и обладательницей серебра финала Гран-при.

Ранее глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не примет участие в Играх 2022 года в Пекине.