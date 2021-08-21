«Динамо» после победы над «Уралом» возглавило таблицу РПЛ

Московское «Динамо» на выезде оказалось сильнее екатеринбургского «Урала» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Благодаря этой победе бело-голубые вышли на первое место в таблице РПЛ.

Встреча завершилась со счетом 1:0, единственный гол на 19-й минуте забил Константин Тюкавин.

«Урал» часть встречи играл в меньшинстве — на 32-й минуте был удален хавбек хозяев Эрик Бикфалви. «Урал» проиграл третий матч подряд и продолжает идти на последнем месте.

В следующем туре москвичи на своем поле примут «Локомотив». Матч состоится 27 августа в 19:00. «Урал» дома сыграет с «Ростовом» 27 августа. Стартовый свисток для команд прозвучит в 16:30.

Российская премьер-лига. 5-й тур

«Урал» — «Динамо» — 0:1

Гол: 0:1 — Тюкавин (19).

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» на выезде не смог переиграть «Уфу» (1:1) в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

У хозяев забитый мяч на счету Гамида Агаларова. Результативной передачей отметился Вячеслав Кротов. У чемпионов России мяч забил бразилец Малком с передачи украинца Ярослава Ракицкого.