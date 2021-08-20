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Футболист «Эвертона» заявил, что не знает с кем будет играть его клуб в ближайшем матче

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Reuters

Полузащитник клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Эвертона» Хамес Родригес в эфире Twitch заявил, что не знает, кто будет соперником его команды в следующем матче.

«Я даже не знаю… А с кем играет «Эвертон»? Подскажите, пожалуйста», — сказал 30-летний колумбиец во время трансляции. Болельщики «Эвертона» не поняли, шутил ли Хамес в этот момент и осудили футболиста в соцсетях.

Следующий матч «Эвертон» проведет на выезде с «Лидсом» в рамках второго тура АПЛ. Игра состоится 21 августа и начнется в 17:00 (мск).

В турнирной таблице АПЛ сезона 2021/22 после одного сыгранного тура «Эвертон» занимает пятую строчку, имея в своем активе три очка.

Родригес перешел в «Эвертон» из «Реала». хотя последние два сезона выступал на правах аренды за «Баварию». 7 сентября 2020 года, подписав контракт на два года с правом клуба продлить его еще на один сезон.

Ранее Хамес Родригес выразил уверенность в том, что его нынешний клуб может выйти на ведущие роли в Европе.

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Футбол. Чемпионат Англии
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