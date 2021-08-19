Комментатор «Матч ТВ» рассказал, как Карпин отреагировал на вопрос о Дзюбе

Спортивный комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель рассказал о реакции главного тренера сборной России Валерия Карпина на вопрос о нападающем петербургского «Зенита» Артеме Дзюбе.

«Реакция Карпина на вопрос про Дзюбу? Мне несколько человек после ухода Карпина из «Ростова» предъявили, что это я его уволил. Без преувеличения скажу, что, наверное, 20-й причиной это стало. Потому что Карпин за десять дней совмещения увидел, как это тяжело, а флеш-интервью его добило.

Он понял, что ему полгода отвечать не про свою команду, а про то, как сыграли сборники за другие команды. Я тебе больше скажу: после флеш-интервью за кадром он продолжил мне предъявлять, причем уже с матерком.

Нет, он не послал, такого не было. Во-первых, мы давно знакомы, в такой манере он часто общался и со мной, и с коллегами. Ничего в этом нет вызывающего, тем более только что игра закончилась, проиграли, он заведенный. Он просто сказал: «Ну какой Дзюба? Ты че спрашиваешь?» В этих предъявах нет ничего личного», — приводит слова комментатора Sports.ru.

Также Журавель добавил, что тогда не мог предугадать, что Карпин уйдет из «Ростова», но догадался, что он не в своей тарелке. И когда прочитал новость сутки спустя, то не удивился.

Ранее Валерий Карпин рассказал о причинах отсутствия Артема Дзюбы в расширенном списке футболистов, которые могут быть вызваны на отборочные матчи чемпионата мира по футболу 2022 года.