Российский вратарь «Байера» вызван в расположение сборной

Антон Смирнов, представляющий интересы вратаря леверкузенского «Байера» Андрея Лунева, заявил, что голкипер был вызван в расположение сборной России для подготовки к сентябрьским матчам отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«В «Байер» пришло приглашение от РФС на вызов вратаря Андрея Лунева в состав национальной сборной для подготовки к ближайшим отборочным матчам», — написал Смирнов в своем Telegram-канале.

В расширенном списке голкиперов, вызванных в сборную России главным тренером Валерием Карпиным, вошли Маринато Гильерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак») и Сергей Песьяков («Ростов»).

В рамках отбора к чемпионату мира — 2022 в Катаре сборная России сыграет с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (7 сентября, Волгоград).

Ранее бывший наставник московского «Спартака» Игорь Ледяхов заявил, что голкипера петербургского «Зенита» Михаила Кержакова надо было вызвать на сентябрьские матчи сборной России.