Врачи ушли из сборной России из-за разногласий с испанским помощником Карпина

Врачи сборной России Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский покинули национальную команду из-за испанского помощника нового главного тренера команды Валерия Карпина, сообщает журналист Sport24 Дмитрий Егоров.

«Причина ухода: Бутовский и Безуглов не сошлись с испанским тренером по физподготовке, работавшим с Карпиным в «Армавире» и «Ростове». При этом в РФС Безуглов остается», — сообщил журналист.

Безуглов возглавил медицинский штаб сборной России в 2012 году, Бутовский занимал позицию врача национальной команды с 2014-го. Безуглов продолжит работу в Российском футбольном союзе (РФС) в качестве председателя медицинского комитета.

Карпин был назначен новым главным тренером сборной 23 июля. В его новый тренерский штаб вошел специалист по физподготовке Луис Касайс Мартинес.

Первый матч под руководством нового наставника сборная России проведет 1 сентября. В матче отборочного этапа чемпионата мира — 2022 россияне сыграют в Москве с командой Хорватии.

Ранее сообщалось, что менеджер сборной России Евгений Савин покинет свою должность и сосредоточится на работе в Российской премьер-лиге (РПЛ) в должности директора по проведению соревнований.