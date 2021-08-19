Олимпийский призер Колесников рассказал об отношении к скандальному видео с Дзюбой

Двукратный призер Олимпийских игр — 2020 в Токио Климент Колесников поделился мнением о скандальном видео с нападающим петербургского «Зенита» Артемом Дзюбой.

«Видео с Дзюбой? Это немного другая ситуация, не измена жене, как в случае с японским пловцом Сэто. К сожалению, я про историю с Дзюбой знаю, потому что везде информация крутилась. Снимать это все... Непонятно зачем. Но решение за руководством. Многое же зависит от того, как будут воспринимать произошедшее зрители, в команде. Может, из-за этого его и отстранили, чтобы все утихло», — цитирует Колесникова «Спорт-Экспресс».

В ноябре 2020 года футболист оказался в центре скандала. В Сети оказалось интимное видео с участием Дзюбы. После появления ролика главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял решение не вызывать игрока в расположение национальной команды. В марте 2021 года специалист заявил, что форвард вернется в состав и будет капитаном команды в предстоящих матчах отбора к чемпионату мира 2022 года.

Ранее Колесников высказался о болельщиках, которые критикуют спортсменов за решение поехать на Олимпийские игры без российского флага.