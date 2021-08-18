Футболист молодежной сборной Афганистана погиб при попытке бежать из страны

Футболист молодежной сборной Афганистана Заки Анвари погиб при попытке покинуть страну. Об этом сообщает журналист Бабак Тагваее.

После захвата власти в стране движением «Талибан» (признано в России запрещенной террористической организацией), многие жители попытались покинуть Афганистан. В том числе, зацепившись за стойку шасси взлетающих самолетов или спрятавшись в полости шасси.

«Очень грустно слышать, что одним из юношей, которые пытались покинуть Кабул, зацепившись за шасси C-17A несколько дней назад, был игрок молодежной сборной Афганистана по футболу. Его звали Заки Анвари. Части его тела были обнаружены в отсеке шасси», — написал Бабак Тагваее в Twitter.

По последним данным, в аэропорту Кабула пострадали не менее 17 человек. Люди продолжают стекаться туда, пытаясь выбраться из страны. .

Ранее сообщалось, что Пентагон заявил о нескольких смертях во время эвакуации из аэропорта Кабула.