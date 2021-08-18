Пентагон заявил о нескольких смертях во время эвакуации из аэропорта Кабула

В Пентагоне подтвердили, что во время эвакуации из аэропорта Кабула произошло «несколько смертельных случаев». Об этом сообщает CNN.

Также в ведомстве отметили, что военнослужащие США не открывали огонь на поражение по афганцам в аэропорту Кабула, но сделали предупредительные выстрелы. По их данным, стрельба была направлена на контроль большого скопления людей и не повлекла за собой ранение или смерть кого-либо.

Представитель военного ведомства уточнил, что число американских военных в международном аэропорту Кабула в среду достигло 4500 человек, и ожидается, что в ближайшие сутки прибудет еще несколько сотен.

Официальный представитель движения «Талибан» (организация запрещена в России), в свою очередь, заявил, что их командиры и солдаты стреляли в воздух, чтобы разогнать толпу в аэропорту Кабула.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Кабула пострадали не менее 17 человек. Люди продолжают стекаться туда, пытаясь выбраться из страны. Накануне также погибло несколько человек — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.