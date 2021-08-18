Экс-боец UFC вытащил детей из автомобиля после жуткой аварии

Бывший боец UFC Брендан Шауб помог спасти несколько детей на трассе после ДТП, в рамках которого водитель специально поехал по встречной полосе, чтобы убить свою семью. В результате аварии погибла женщина.

«Машина разбита в хлам, рядом оказался еще один мужик. В машине два парня и еще один постарше. Он повторял: «Я не хочу умирать». Я попытался выломать дверь, но она застряла. Я разбил окно. Точнее, вытащил из окна еще не разбитые куски — я же не Капитан Америка какой-то. Благодаря этому смогли вытащить парня наружу.

На переднем сиденье была женщина, она не выжила. Повсюду кровь и ошметки мозгов, а пацан причитает: «Мама, мама!» Я ему сказал, чтобы смотрел на меня и не смотрел на маму. Он еще маленький, ему бы вид всего этого ужаса просто снес башку», — цитирует Шауба MMA Fighting.

По словам Шауба, он связался с родственниками выживших детей и вызвался оплатить похороны их погибшей матери.

Брендан Шауб — американский боец смешанных единоборств и бывший профессиональный игрок в американский футбол, выступавший за Utah Blaze и тренировочный состав Buffalo Bills.

38-летний Шауб завершил карьеру семь лет назад после проигрыша техническим нокаутом в первом раунде Трэвису Брауну.

Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.