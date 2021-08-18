Баскетболистка Вадеева: мне жалко футбольную сборную, страна их сжирает

Капитан женской сборной России по баскетболу Мария Вадеева высказала свое отношение к мужской национальной команде по футболу.

«О нашей сборной по футболу могу сказать, что мне, во-первых, обидно за них. Страна их сжирает, все время кричит на них и шутит над ними. Обидно, что они не показывают хороший результат. Я хочу, чтобы люди поддерживали спортсменов, а не закапывали их вниз. Даже когда мы проигрываем, поддержка — это самое главное», — сказала Вадеева в интервью Sport24.

Женская сборная России по баскетболу не сумела отобраться на последние две Олимпиады и два чемпионата мира.

В феврале следующего года с участием 16 команд пройдет квалификация к чемпионату мира-2022, который пройдет с 22 сентября по 1 октября 2022 года в Сиднее. Команды сыграют в четырех группах, по три лучшие из каждой (всего 12) получат путевки на мировое первенство.

Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.