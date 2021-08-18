«Зенит» сообщил, что в сборную России пригласили врача клуба

Врач «Зенита» Владимир Хайтин получил приглашение присоединиться к медицинскому штабу сборной России. Интересно, что сообщает об этом не пресс-служба Российского футбольного Союза (РФС), а официальный Twitter питерского клуба.

Сегодня стало известно, что врачи Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский покинули медицинский штаб сборной России. При этом Безуглов продолжит свою работу в РФС в качестве председателя медицинского комитета.

По информации российских СМИ, Безуглов и Бутковский покидают команду из-за рабочих разногласий с новым тренером по физподготовке национальной команды Луисом Мартинесом, который пришел вместе с Валерием Карпиным.

30 июля Безуглов возглавил медицинский департамент ЦСКА. Он занимал должность главного врача национальной команды с 2012 года.

Владимир Хайтин работает в «Зените» с октября 2014 года. Сначала он трудился врачом по медицинской реабилитации, в 2016 году стал врачом команды. В 2013 году он закончил факультет спортивной медицины в СПбГУ.

Ранее сообщалось, что врачи Безуглов и Бутовский покинули штаб футбольной сборной России.