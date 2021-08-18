Бывшие супруги не пожали друг другу руки, впервые сыграв в официальном матче по снукеру

В матче первого круга British Open по снукеру жеребьевка свела за одним столом бывших супругов Марка Аллена и Рианну Эванс. Пара встречалась с 2005 по 2008 годы, а в 2006-м у них родилась дочь Лорен.

В 2008 Эванс и Аллен поссорились и развелись, причем так до сих пор между собой и не общаются, несмотря на общего ребенка. Долго время пара не раскрывала подробностей расставания, но затем стало известно, что Марк против того, чтобы женщины делали профессиональную карьеру в снукере, а его супруга, 12-кратная чемпионка мира среди женщин, естественно, придерживалась иного мнения.

Затем пара судилась из-за алиментов, плюс был эпизод, когда Аллен потребовал выгнать экс-супругу, работавшую тогда экспертом для ТВ, из зала во время своей тренировки. Мол, она его отвлекает.

В начале матча Марк протянул бывшей жене руку для «ковидного рукопожатия» кулаками, но Рианна этот жест демонстративно проигнорировала, что попало в телетрансляцию.

Выиграл матч Аллен.

Ранее сообщалось, что экс-арбитр ФИФА заявил, что в эпизоде с Ахметовым хватило бы желтой карточки.