Менеджер сборной России по футболу Савин покидает свой пост

Менеджер сборной России Евгений Савин покинет свою должность и сосредоточится на работе в РПЛ в должности директора по проведению соревнований. Ранее он совмещал ее с деятельностью в национальной команде. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Савин работал в национальной команде с 2007 года.

Ранее стало известно, что врачи Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский покинули медицинский штаб сборной России. При этом Безуглов продолжит свою работу в Российском футбольном союзе.

Причем Безуглов, по информации российских СМИ, покидает команду из-за рабочих разногласий с новым тренером по физподготовке национальной команды Луисом Мартинесом.

30 июля Безуглов возглавил медицинский департамент ЦСКА. Он занимал должность главного врача национальной команды с 2012 года.

Ранее сообщалось, что врачи Безуглов и Бутовский покинули штаб футбольной сборной России.