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Олимпиада 2020

Легкоатлетка Тимановская рассказала о серьезных проблемах со здоровьем у своего отца

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Aleksandra Szmigiel/Reuters

Белорусская бегунья Кристина Тимановская, проживающая в Польше, рассказала, что каждый день общается с родителями, которые остались в Белоруссии. Она переживает за них, поскольку опасается, что они могут пострадать из-за отношения к ней со стороны властей страны.

«Мы с ними общаемся каждый день. У меня из родителей работает только мама, и есть такие подозрения, что ее хотят уволить — хотя я совсем не понимаю, при чем здесь мама и ее работа. Я уже взрослый человек, который сам несет ответственность за свои поступки. Но у нас привыкли действовать через родителей, через тех, кто остался в Белоруссии. Отцу было немного хуже, он очень сильно переживал. И для бабушки это был большой стресс. Сейчас они все успокоились, теперь мы думаем, как мы сможем с ними встретиться в ближайшее время», — сообщила Тимановская «Газете.Ru».

Тимановская призналась, что беспокоится за отца, который испытывает больше проблемы со здоровьем. По словам Кристины, ему требуется серьезная операция, но возможности провести ее на данный момент нет.

«У него в целом очень серьезные проблемы, ему вообще нужна пересадка сердца. Но так как он очень слаб, мы не можем это сделать. И перед Олимпиадой у него случился инсульт, он лежал в реанимации. Поэтому я не могу сказать, что у него все хорошо, человек — инвалид до конца жизни. И мне не хочется усугублять его состояние, потому что ему и так довольно тяжело», — сказала спортсменка.

Она допустила, что в какой-то момент постарается перевезти родителей в Польшу. Но в настоящее время это выглядит маловероятным, особенно учитывая сложности с оформлением виз в Белоруссии.

«Мы, конечно, думаем об этом, но, сами понимаете, это все не так легко делается. Когда была пандемия, в Белоруссии в принципе было сложно делать визы, потому что посольства не работали. А сейчас это еще сложнее. Конечно, мы будем стараться их привезти, и я надеюсь, что получится это сделать», — резюмировала Тимановская.

Ранее белорусская легкоатлетка Тимановская рассказала, что сменила номер и поэтому ее не могут найти.

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Олимпиада 2020
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