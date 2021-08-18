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Белорусская легкоатлетка Тимановская: я сменила номер, меня не могут найти

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Reuters

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская призналась, что полностью отгородилась от внешнего мира после инцидента с белорусскими властями, после которого она получила политическое убежище в Польше. По ее словам, она сменила телефон и контактный номер — теперь его знают только ее самые близкие люди, а также представители Фонда спортивной солидарности и властей Польши, которые оказывают ей помощь.

«Если честно, когда я сюда прилетела, то сменила телефон и номер. Поэтому со мной довольно сложно найти какой-то контакт. Пока никто не предпринимал никаких попыток, и если даже они будут, то будут безнадежны», — сообщила Тимановская «Газете.Ru».

Бегунья сообщила, что даже друзья и партнеры по сборной не могут с ней связаться. Единственный способ связи, который не дает представления о местонахождении спортсменки, — личные сообщения в Instagram.

«Они не знают, как меня найти. Я со всеми общаюсь в Instagram — люди пишут, и мы общаемся. Но если кто-то просит мой номер, то, естественно, я никому его не даю», — добавила Кристина.

Спортсменка подчеркнула, что и ее муж, который находится рядом с ней в Польше, был вынужден пойти на аналогичные меры. Это не мешает мужчине, который является фитнес-тренером, проводить занятия онлайн.

«Он поступил так же, как я — у него новый телефон и новый номер. И точно так же новый номер знают только родители и те люди из Фонда спортивной солидарности, которые нам помогают», — подытожила Тимановская.

Ранее Тимановская рассказала, что живет в Польше под охраной.

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