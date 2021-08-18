Пьеха — о жене арбитра, избившей его сына: либо находится в неадеквате, либо есть блат

Певец Стас Пьеха считает, что супруга футбольного арбитра Безбородова должна получить справедливое наказание за избиение его сына. Напомним, конфликт у ребенка произошел на даче с матерью соседских детей, женой футбольного судьи Владислава Безбородова. Женщина признавалась на камеру, что схватила Петю за руку и бросила на землю. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, ушиб левого бедра. Музыкант обратился к юристам. 23 июля ребенка выписали из больницы.

«В Исландии, например, если взрослая женщина накричит на ребенка или какое-то ругательство произнесет, ее будут судить. У нас ребенок должен получить сильную травму, чтобы была уголовная ответственность. У меня создалось впечатление, что люди либо не понимают, что произошло, либо в неадеквате находятся. Либо имеют очень серьезный ресурс и блат — и рассчитывают, что их отмажут без аргументов», — приводит слова Пьехи Star Hit.

Ранее избившая семилетнего сына поп-исполнителя Стаса Пьехи Ирина Безбородова попросила полицию привлечь ребенка к уголовной ответственности.