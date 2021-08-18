«Лион» хочет продать несколько футболистов из-за «неподобающего отношения»

«Лион» в матче второго тура чемпионата Франции потерпел поражение от «Анже» со счетом 0:3. По информации RMC, после разгромного поражения руководство «Лиона» может расстаться с рядом своих футболистов. Спортивный директор клуба Жуниньо готов выставить на трансфер Максвелома Корне, Тьяго Мендеша, Уссемома Ауара, Райана Шерки и Ислама Слимани. Причина — «неподобающее отношение» игроков.

Ранее появилась информация, что «Лион» в ближайшее время разорвет контракт с защитником Марсело. Причиной для прекращения сотрудничества стала ироничная улыбка бразильского футболиста во время выступления в раздевалке капитана команды команды Лео Дюбуа.

После двух сыгранных туров «Лион» располагается на 17 месте в Лиге 1, набрав одно очко, забив один гол, пропустив при этом четыре мяча.

В предыдущем сезоне «Лион» занял четвертое место в чемпионате Франции, завоевав 76 очков в 38 матчах, а также забив 81 гол, пропустив 42. Таким образом, в этом сезоне команда сыграет в Лиге Европы.