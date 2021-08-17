Бывший тренер «Спартака» назвал закономерным невызов Дзюбы в сборную России

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал невызов Артема Дзюбы в сборную России на сентябрьские матчи, передает Sport24.

«Я уверен, что Карпин отобрал тех футболистов, которые прямо сейчас соответствуют уровню сборной России. То есть он сделал выбор, основываясь на состоянии игроков, а не на именах. Именно поэтому в списке нет Дзюбы и Соболева — сейчас они выглядят хуже других нападающих России. Их невызов абсолютно закономерен», — сказал Рианчо.

В рамках отбора к чемпионату мира — 2022 в Катаре сборная России сыграет с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (7 сентября, Волгоград).

Ранее украинский журналист Артем Франков поделился мнением о невызове форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы на сентябрьские матчи сборной России.