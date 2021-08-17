Булыкин оценил шансы Агаларова и Сергеева на вызов в сборную России

Экс-игрок сборной России по футболу Дмитрий Булыкин оценил шансы Гамида Агаларова и Ивана Сергеева на вызов в национальную команду.

«Думаю, Агаларов и Сергеев на карандаше — все-таки они о себе громко заявили, и все зависит от того, как они будут теперь держать планку. Если будут играть и забивать, то, безусловно, их пригласят в сборную и будут смотреть, насколько они готовы помочь команде. Сейчас Карпин на первом сборе посмотрит всех из этого расширенного списка и выберет тех, кто уже реально готов и может принести пользу. Поэтому можно вызвать многих, и эти ребята будут вызываться, если будут показывать футбол, достойный уровня сборной», — сказал Булыкин «Газета.Ru».

В текущем сезоне Агаларов провел за «Уфу» четыре матча, забив три мяча. Сергеев в четырех матчах за «Крылья Советов» отличился два раза.

Ранее экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о невызове форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбы на сентябрьские матчи национальной команды.

«Дзюба сейчас немного сбавил, но, опять же, все в его руках. Он может выйти и показывать всем хороший футбол, забивать голы и оказаться в сборной», — заявил Булыкин.