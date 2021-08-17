Синхронистка Шишкина сравнила Ромашину и Дзюбу: это фу, даже сравнивать нельзя

Российская синхронистка Алла Шишкина сравнила семикратную олимпийскую чемпионку Светлану Ромашину и форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу, передает «Спорт-Экспресс».

«Светлана Ромашина или Артем Дзюба? Что тут вообще выбирать? Ну, в смысле? Конечно, Ромашина! Да это фу, даже сравнивать нельзя, ну вы чего? Великая спортсменка, которая где-то в поднебесье, и очень средненький в мировом масштабе футболист. Просто несравнимые величины», — сказала Шишкина.

16 августа стало известно, что главный тренер сборной России Валерий Карпин не включил Дзюбу в заявку на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин считает, что нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба может вернуться в национальную команду.