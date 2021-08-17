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Губерниев объяснил отсутствие Дзюбы в составе сборной России

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Александр Натрускин/РИА «Новости»

Комментатор Дмитрий Губерниев объяснил отсутствие нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы в заявке сборной России на сентябрьские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Многих не вызывают. Я думаю, здесь речь идет о том, чтобы немножко всколыхнуть Артема. Думаю, он игрой докажет, что способен быть в сборной. Хотя с Карпиным у них сложные взаимоотношения», — цитирует Губерниева «Вечерняя Москва».

Журналист считает, что национальная команда сильно зависела от форварда, поэтому главный тренер сборной России Валерий Карпин, возможно, хочет изменить это и построить новую команду.

В рамках отбора к чемпионату мира — 2022 в Катаре сборная России сыграет с командами Хорватии (1 сентября, Москва), Кипра (4 сентября, Никосия) и Мальты (7 сентября, Волгоград).

Ранее комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался на тему невызова Дзюбы на предстоящие матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. По его мнению, Карпин должен лишить 32-летнего форварда капитанской повязки.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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