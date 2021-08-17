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Черданцев призвал Карпина отобрать капитанскую повязку в сборной у Дзюбы

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался на тему невызова нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбы на предстоящие матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

По его мнению, главный тренер сборной России Валерий Карпин должен лишить 32-летнего форварда капитанской повязки.

«Мы много спорили с Черчесовым по Дзюбе — что, например, у него сложные отношения с болельщиками. Но Станислав Саламович остался при своем мнении. Я же считаю, что решение оставить Дзюбу капитаном было ошибочным.

Убежден, что в таких вопросах, как выбор капитана сборной, нужно прислушиваться к общественному мнению. Если футбольная общественность не единодушна относительно позиции капитана, то нужно искать ему замену», — написал Черданцев в своей колонке на сайте «Матч ТВ».

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

1 сентября россияне сыграют против Хорватии в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года.

Ранее Вячеслав Малафеев высказался о невызове форварда Артема Дзюбы на отборочные матчи чемпионата мира 2022 года в Катаре.

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Футбол. Чемпионат мира 2022
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