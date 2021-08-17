«ПСЖ» не станет в этом году покупать Роналду в пару к Месси

«Пари Сен-Жермен» отказался от идеи приобретения нападающего туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщает журналист Лоик Танзи в своем Twitter.

По информации источника, на решение руководства вице-чемпионов Франции не повлияет даже потенциальная продажа форварда Килиана Мбаппе в мадридский «Реал», которая может быть осуществлена по ходу нынешнего трансферного окна.

Отмечается, что «Ювентус» готов рассмотреть предложения о продаже Роналду, однако к настоящему моменту клуб их не получал.



Напомним, что в ходе межсезонья парижане заключили двухлетний трудовой договор с шестикратным обладателем «Золотого мяча» Лионелем Месси, который покинул «Барселону» в качестве свободного агента.

Ранее сообщалось, что комментатор Георгий Черданцев смутился из-за присутствия полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева в составе сборной России.