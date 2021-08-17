Карпин выключает звук во время просмотра футбола на «Матч ТВ»

Главный тренер национальной сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о том, как он смотрит матчи по телевизору.

52-летний специалист отметил, что ни один комментатор не может сообщить ему ничего интересного как тренеру.

«Я не могу сказать, бесите вы меня или нет, потому что смотрю футбол без комментариев. Поэтому мне сложно ответить», — заявил Карпин в беседе с комментатором «Матч ТВ» Тимуром Журавелем.

8 июля в отставку был отправлен Станислав Черчесов, который возглавил национальную команду в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира 2018 года, а также заняла четвертое место в группе на чемпионате Европы — 2020.

1 сентября россияне сыграют против Хорватии в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года.

Ранее сообщалось, что петербургский «Зенит» не будет отдавать форварда Артема Дзюбу в аренду в другой клуб.