Билялетдинов считает, что Смолов заслуживает вызова в сборную России

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов достоин того, чтобы получить вызов в сборную России. Такое мнение выразил бывший главный тренер красно-зеленых Ринат Билялетдинов. Он подчеркнул, что тройка нападающих, которые выступали на Евро-2020, испытывает на старте нового сезона проблемы.

«В сборной Валерию Карпину надо, в первую очередь, иметь боеспособный коллектив. Наверняка изучается не только состояние своих игроков, но и анализируется блок соперника. Даже Мальту надо изучать, чтобы потом не кусать локти. Надо изучать и смотреть, какой вариант выпустят хорваты, какие варианты имеем мы. И под эти варианты игры должен быть собран контингент игроков. Совместимы ли они с этим планом — это дело тренерского штаба.

У всех троих нападающих сборной, которые были на Евро — Артема Дзюбы, Александра Соболева и Антона Заболотного, — сейчас что-то не клеится. Соболев обнадежил на предсезонном турнире, но в чемпионате что-то засбоило, как и у всего «Спартака». У Заболотного после того, как он забил со стандарта «Уфе» в первом туре, сейчас тоже не все в порядке. К 1 сентября, когда надо играть с хорватами, можно недобрать кондиций — и как мы будем их обыгрывать? Это важнейший матч. Остается вернуться к Федору Смолову — по-моему, это вполне реальный вариант. Не то, что я беру на себя смелость указывать, это просто моя личная точка зрения, которая может не совпадать с другими», - сказал Билялетдинов «Газете.Ru».

Федор Смолов в четырех матчах РПЛ забил три мяча, в том числе он поразил с пенальти ворота «Зенита». Заболотный и Соболев отличились лишь по разу, у Дзюбы же в текущем розыгрыше Премьер-лиги до сих пор остается ноль в графе «голы».

Ранее Смолов поддержал теннисистку Дарью Касаткину после конфликта с игроком «Алании» Владимиром Хубуловым.