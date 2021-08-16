Наставник «Урала» объяснил, как работа на ТВ помогла ему в тренерстве

Новоиспеченный главный тренер «Урала» Игорь Шалимов рассказал о работе спортивным экспертом на российском телевидении.

«Сейчас у меня как раз та ситуация, когда требуется дар убеждения и ораторские навыки. Телевидение помогает держать в форме эту составляющую. Бытовой разговор — одно, выступление перед камерой на всю страну — другое: язык шлифуется, мысли структурируются. Полезно для профессии», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

В качестве тренера Шалимов работал в «Краснодаре», подмосковных «Химках» и грозненском «Ахмате». После ухода из клуба из столицы Чеченский республики специалист оставался без работы.

10 августа «Урал» объявил об отставке Юрия Матвеева, который работал в команде с 2020 года. В прошлом сезоне под руководством специалиста екатеринбургский клуб занял 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

На старте нового сезона чемпионата России «Урал» потерпел поражения от «Краснодара» (0:3) и «Уфы» (0:2), а также сыграл вничью с «Нижним Новгородом» (1:1).

Ранее Игорь Шалимов высказался о решении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменить правило выездного гола в турнирах под своей эгидой.