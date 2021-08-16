Мбаппе не пришел на день рождения одноклубника, на котором присутствовали Месси и Неймар

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Андер Эррера 14 августа отпраздновал свой 32-й день рождения.

На празднике присутствовали партнеры Эрерры по парижскому клубу, в частности, Неймар, Кейлор Навас, Анхель Ди Мария, Мауро Икарди, Марко Верратти, Леандро Паредес, а также новички — Лионель Месси, Серхио Рамос, Ашраф Хакими и Жоржиньо Вейналдум. При этом на мероприятии не было форварда Килиана Мбаппе.

По данными СМИ, Мбаппе не намерен продлевать контракт с «ПСЖ». Основным вариантом продолжения карьеры француза называется «Реал».

Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по версии портала Transfermarkt. Стоимость нападающего сборной Франции оценивается в 160 миллионов евро.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. За четыре сезона в составе столичного клуба Килиан сыграл 107 матчей в чемпионате Франции, забив 91 мяч и отдав 33 голевых передачи. За сборную Франции Мбаппе провел 38 матчей, в которых забил 16 голов. Во всех турнирах в своей карьере француз провел 273 матча, в которых забил 117 голов. Килиан в 19 лет стал чемпионом мира в составе сборной Франции на мундиале в России в 2018 году.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» рассматривает возможность подписания Мбаппе.