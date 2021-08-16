Девушка-боец UFC из России сообщила о беременности

Боец UFC из России Яна Куницкая сообщила, что ждет ребенка.

«Я переела арбуза. Хотели чуть подольше не публиковать, но мое тело не хочет ничего скрывать. Я вернусь в октагон в 2022 году», — написала Куницкая в своем Instagram.

Отцом ребенка является муж Куницкой — боец ММА Тиаго Сантос. В своем посте Яна упомянула Сантоса, написав «Хорошая работа, лол» и добавив ссылку на его аккаунт.

Напомним, что 11 июля на турнире UFC 264 Куницкая техническим нокаутом проиграла мексиканке Ирене Алдане.

Куницкая — бывшая претендентка за звание чемпионки в полулёгком весе UFC. Входит в топ-10 девушек бойцов в весовой категории до 65,6 кг. Чемпионка России по тхэквондо, чемпионка России по тайскому боксу, чемпионка мира по грепплингу, чемпионка мира по ММА BUSHIDO FC, многократная чемпионка международных турниров по рукопашному бою, кикбоксингу, тхэквондо.

Ранее Яна Куницкая прокомментировала свою победу над бразильской спортсменкой Кетлин Виейрой в со-главном событии турнира UFC Vegas 19.