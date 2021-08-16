Червиченко об отмене лимита: будет в «Спартаке» Максименко и десять иностранцев

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Вылет «Рубина» и «Сочи» из Лиги Конференций не является показателем уровня российского футбола. Обе наши команды играли хорошо. Неправильно по их матчам говорить, что у нас все очень плохо.

Все кричат про отмену лимита. А не легионер ли не забил решающий пенальти «Рубина»? Не легионер ли запорол последний удар в серии пенальти «Сочи» с «Партизаном»? Не местные ли ребята из Польши и Сербии обыграли наши команды? Вообще не понимаю желания отменить лимит после этих матчей. Легионеры срут в два раза больше наших, получают в два раза больше наших и стоят в три раза дороже наших.

Если хотите видеть наши клубы в еврокубках, запустите всех. Будет в «Спартаке» Максименко и 10 иностранцев. А в «Зените» все 11 игроков. Но кто тогда будет в сборной? Надо определиться, что для нас приоритетнее: клубы в еврокубках или сборная на чемпионатах Европы и мира. Думаю, молодым ребятам вроде Тюкавина и Захаряна просто не будет даваться шанс в таком возрасте пробиться в основу команды», – приводит слова бывшего главу красно-белых «ВсеПроСпорт».

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) разослал клубам Российской премьер-лиги (РПЛ) проект реформ турнира, сообщает Daily Storm со ссылкой на источник.